連鎖速食業者肯德基，雖然主打餐點是炸雞類商品，但旗下蛋撻受歡迎程度卻更勝一籌，不過今日肯德基在粉專發出重大聲明「將與蛋撻劃分界線」，引起網友熱議，也有人直呼「完蛋了，以後要去哪買蛋撻？」

肯德基今日在臉書粉專貼文表示，不准再說我們是蛋撻店啦，這一次肯德基不賣蛋撻，我們將與蛋撻劃分界線，並留下伏筆「5.23答案揭曉」，引起不少網友關注與留言。

肯德基發出重大聲明，將與蛋撻分道揚鑣，引起網友熱議。（圖／取自肯德基臉書）

肯德基聲明讓許多網友大感憂心，「完蛋了，那我要去哪裡買蛋塔？」、「沒有肯德基的蛋塔我的人生沒有希望了」、「敢讓蛋塔消失，你們就準備被淘汰！」、「爺爺知道嗎？我們是為了蛋塔才勉強吃炸雞的...」、「自廢武功？這種要求第一次聽到」、「沒有蛋撻的肯德基我可是不吃的喔」。

也有人推測肯德基將循拿坡里炸雞模式，未來可能會出現蛋撻專賣店，「櫃台這次分兩邊，一邊專門賣蛋撻？」、「肯德基蛋塔專賣店＆肯德基炸雞餐廳」、「要自廢武功了嗎，我猜不可能，應該是直接把蛋撻列入套餐的主餐」、「所以蛋塔要獨立出來開蛋塔專賣店了，mos什麼時候要跟上開手搖紅茶店」。