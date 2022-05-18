國民黨中常會今天提名饒慶鈴競選連任台東縣長，台東縣黨部及各級公職表達將全力團結輔選，並期待年底五合一大選揮出全壘打；饒慶鈴在參選聲明中表示，要繼續以「慢經濟」擦亮台東品牌，有信心讓台東變得更好。

饒慶鈴無懸念再次代表國民黨參選台東縣長，她說，因為確實看到台東的獨特性及立足世界的無限可能，4年前提出「台東，不只是台東」的競選口號，當選縣長後，用「開放、整合、創新」3個方程式，以快思維、高行政效率，推動台東的「慢經濟」。

她說，4年來，縣府團隊的施政滿意度高達8成，超過9成的台東人認為生活在台東很幸福，證明「慢經濟」是對的方向，台東人活得更久更好，平均餘命增加1.01歲、每人可支配所得的成長率為全國第1。

饒慶鈴也提到，台東長照據點全國最密集，部落文健站、生育津貼補助也都是全國最多，台東更率全國之先啟用5G遠距視訊看診，並爭取擴增22名專科醫師、16鄉鎮市衛生所醫師全數到位，讓台東醫療量能大躍進。

另外，縣府團隊也把台東夏雪芒果結合法式甜點、把釋迦做成全家霜淇淋，以種種創新的方式「擦亮台東品牌」，行銷台東。來台東玩，變成全世界觀光客的首選，這也是Booking.com認證的。東漂，成為許多人的夢想。

饒慶鈴感謝台東鄉親的支持與肯定，有信心讓台東變得更好，讓台東這朵深山百合花，「綻放」在世界舞台。