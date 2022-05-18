受到俄烏戰爭等因素影響，今年來穀物價格不斷飆升，促使印度在上周末宣布禁止小麥出口，但在此之前已有許多國家禁止糧食外流，這些舉措料將加劇通膨和糧食供應安全的擔憂。

俄烏戰爭帶動了小麥價格大幅上漲。俄羅斯和烏克蘭是全球最大的小麥出口國。根據世界銀行的數據，這兩個國家占全球小麥出口高達29% 。

印度在上周末宣布禁止小麥出口後，本周一小麥價格飆漲約6%。

華盛頓特區的智庫PIIE在報告中指出，去年疫情導致供應鏈中斷，以及乾旱氣候導致產量減少，食品價格已經漲很高，俄羅斯入侵烏克蘭正好發生在全球糧食市場的黑暗期。

PIIE表示，俄羅斯和烏克蘭是大麥、葵花、葵花籽油等許多重要穀物與油籽以及玉米的全球前五大出口國。

在印度之前，除了俄羅斯和烏克蘭之外，埃及、哈薩克、科索沃和塞爾維亞也都已經下令禁止小麥出口。

不只是小麥，由於烏克蘭危機導致全球通膨飆升，許多國家也對其他糧食下達出口禁令，導致葵花籽油、棕櫚油、肥料和穀物等許多食品價格隨之飆漲，加劇了通膨和糧食安全的擔憂。

英國《金融時報》報導，上周末七大工業國集團（G7）就全球可能陷入飢荒危機提出警告，除非俄羅斯解除對烏克蘭糧食的封鎖，這些糧食目前仍滯留在烏克蘭的港口。

根據PIIE調查，除了俄羅斯和烏克蘭之外，許多國家在俄烏戰爭爆發後下令禁止糧食出口，包括阿根廷禁止大豆油、豆粕出口直到2023年12月31日。阿爾及利亞禁止義大利麵、小麥衍生物、植物油和糖出口直到2022年12月31日。埃及禁止植物油、玉米出口直到2022年6月12日，以及禁止小麥、麵粉、油、扁豆、義大利麵、豆類出口直到2022年6月10日。

印度則禁止小麥出口直到2022年12月31日。印尼下令棕櫚油、棕櫚仁油禁止出口直到今年結束，該國佔全球棕櫚油供應量一半以上。其他如伊朗、哈薩克、科索沃、塞爾維亞、突尼斯、科威特等國家都已下令部分食品出口。