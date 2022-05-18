在副總理劉鶴對科技業者的安撫談話下，港股昨日激烈彈升。儘管上海出現結束封鎖的跡象，但是高通膨和升息的陰影揮之不去，港股上午低走，然午後開始走高。
周三香港恆生指數收漲41.76點或0.20%，為20644.28點。國企股(H股)漲12.49點或0.18%，為7089.29點。電力股、汽車股走高。
科技指數下跌0.29%，在大漲一天後，主要科技股小幅回檔修正。
阿里巴巴跌0.6%；阿里和螞蟻宣布退出對印度電商Paytm的投資，該兩公司分別對Paytm持股18%和15%。
中資電力股揚升，華潤電力升8.3%，華能國際升7.8%，中國電力漲5.0%。
繼昨日領漲7.2%之後，汽車股接續再漲2.6%。比亞迪升6.2%，蔚來升7.3%，理想汽車升0.65%。
另外瑞信認為最壞時機已過，上調多家重型卡車的評級。
京東物流跌6.3%，報14.9港元；該公司公布上季仍虧損7.98億人民幣。
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