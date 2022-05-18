元太(8069)今天召開線上法說會，今年第一季由於電子標籤占比增加，毛利率拉高到48.17％，目前電子紙貨架標籤市場需求旺盛，元太呈現供不應求情況，今年營收占比最大將由電子標籤取代電子書閱讀器。不過，電子標籤雖然出貨持續大增，且全球消費性需求疲軟，但元太對於電子書閱讀器出貨展望依舊樂觀，電子書閱讀器銷售並未受到影響。

第一季營收59.61億元，年增34％，近11年以來高點，本業利益14.26億元，年增47％，第一季本業獲利超過去年上半年本業獲利，稅後淨利14.61億元，年增25.2％，毛利、營業利益及淨利為歷年同期次高點，每股盈餘1.28元。

首季營運成長動能主要來自電子書閱讀器、電子紙筆記本、電子紙貨架標籤、電子紙看板及物流等應用市場的強勁需求。自2018年第一季至2022年第一季，單季營業利益已從虧損2.6億元持續成長至14.26億元的獲利，4年來成長640％。

元太表示，第一季毛利率回升，主要電子標籤占比拉高，第二季因為是模組出貨旺季，電子書閱讀器出貨增加，就過去經驗而言，會影響整體毛利率表現，但元太指出，本身價格及產品競爭優勢及市場需求強勁，並不在會太在意毛利率表現，反而是要關注如何協助客戶把產品推向市場。

對於大陸封城，元太指出，6月出貨還有小延遲，但已經逐步解封，且模組廠在揚州，只是出貨有些卡關，對整體影響不大。

新增第二條及第三條產線預計貢獻營收會開始在第三季，第四條預計第四季上線，但設備交付時間較長，營收貢獻預估在明年第一季。目前元太也正進行擴廠計畫，明年廠房完工，能再容納六條生產線空間，會視情況進行擴線。

對於法人問到國際消費性需求疲軟，對電子書閱讀器出貨展望。元太表示，就客戶端反映來看，電子書比紙本便宜，加上可能因為轉彩色電子紙等新技術推出，刺激市場需求，所以並沒受到影響。