民進黨今中常會邀請中研院生醫所兼任研究員何美鄉以「洞悉COVID-19疫情的樣貌與國際防疫策略之借鏡」為題專案報告；身兼黨主席蔡英文總統今在會中發表談話，強調黨部已有規劃，對於輕症、無症狀居隔的染疫者，由各級黨公職幹部、各級黨部系統，建構民進黨「關懷中心」的機制，透過黨的組織、服務系統，結合各地區的基層醫療和服務單位，協助民眾。

民進黨發言人謝佩芬會後轉述蔡英文聽取報告後裁示，從國外的發展經驗來看，台灣正處於最後的關鍵時刻，確診人數逐漸進入高峰，後續趨緩，逐步回歸疫情前的正常生活。隨著疫情變化，大家不免緊張。但是穩定醫療量能，集中醫療資源，來照顧中重症和高風險患者，是防疫工作的關鍵。政府會持續密切掌握疫情的發展，確保國內防疫量能穩健運作。

她說，現階段在北北基桃優先增設大型篩檢站，減壓醫療院所負擔，集中醫療資源於中重症患者照護。各篩檢站也設置綠色通道，優先提供6歲以下幼兒及65歲以上長者「PCR採檢、醫生看診、拿藥」一次到位的服務，讓長輩、小孩方便就醫。

她說，目前也持續簡化確診民眾看診流程與時程，把握高風險患者黃金治療時間。同時，依疫情發展，持續增購藥物及快篩試劑等防疫物資，清楚明確宣導防疫相關指引。

何美鄉表示，防疫策略因病毒變異株出現而更複雜，需要更專業、細膩、即時的實證對策；防疫政策與執行本來就是要一直調整，越是成功的防疫，就是要一直快速調整。

她也以先進國家的案例指出，只要施打過疫苗，輕症無症狀比例較多，建議民眾務必要接種疫苗，希望大家可以保持健康正常生活模式，不要不敢出門、吃飯，反而讓商家倒閉。

而對於疫苗施打部分，何美鄉建議各縣市政府各縣市以符合地區文化的方式，鼓催施打疫苗，並且對安全顧慮部分，加速闢謠。每個縣市政府做好自己的事情，把醫療量、病床數都顧好，如果知道自己醫療量能不足，就早要求幫忙。針對特殊病人，建立有效分流孕婦、兒童至專責單位的機制。

蔡英文今在會中也發表談話，疫情這階段的特殊性，很多輕症、無症狀的染疫者，都在家裡，在生活、尋求醫療，確實是有需要幫忙，在家裡的輕症、無症狀的染疫者，還是需要關懷跟協助，所以除了既有的防疫系統在第一線為我們把關，也希望整個社會部門，若能結合起來，主動提供單位內確診人員的關懷、服務，不僅可以減緩醫療前線的壓力，也可以讓確診者減少不安。

她說，黨部也已經有規劃，建構民進黨的「關懷中心」的機制；也希望未來從政府機關到公營事業，甚至可以鼓勵私部門的雇主大家一起做，負起多一些照顧員工的責任，甚至透過「公私協力」的方式，照顧無固定雇主、小型公司行號的勞工朋友。

總統強調，面對疫情的關鍵時刻，不只是要自主防疫，更希望同事互助、同業互助。也希望這些由各機關和企業建置的關懷中心，能建立良好的體系，提供更完整的個人防疫指引、資訊及協助。