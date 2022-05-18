教育部日前公布111年度獎勵補助私立技專校院整體發展經費核配結果，龍華科技大學今年獲9717萬餘元，連續3年每年均獲得近億元核配款，校務發展穩健，辦學績效相當優異。

教育部每年都會撥發整體發展獎勵補助經費給私立技專校院，該計畫經費目的在協助學校整體特色發展，用以提升各校在師資擴充、教師進修研究、硬體設備採購及改善、軟體資源升級等，以全面提升教育品質與競爭力。

龍華科大校長葛自祥表示，教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費，除嚴謹審查各校申請計畫書，更透過師生數規模、學校提撥助學經費等多樣量化指標，據以核配各校經費額度。不畏少子化威脅及統測報考人數下降趨勢，龍華科大全校學生總人數近年持續增加，110學年度新生註冊率達95.43％，締造新高。近3年平均註冊率為94.33％，是全國科大學生規模前10名學校中，唯一正成長的學校，充分展現踏實穩健、追求卓越的辦學實力。

「產業變化迅速，我們得跟得上，才能培養學生未來就業競爭力。」葛自祥指出，龍華科大獲選教育部產業菁英訓練示範基地，成立全台大學中獨一無二的「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」，工程學院除擁有2座教育部產業菁英訓練示範基地，並建置「深耕高端加工技術暨智慧機械類產線場域」、「連結亞洲·矽谷之跨域智慧物聯網創新實作教室」、「機器人拋光研磨研發中心」，以及經濟部iPAS「電路板製程工程師」、「天線設計工程師」、「機器人工程師」、「物聯網工程師」等術科考場；目前更投入大量資源籌設「半導體教學中心」，培育半導體人才。

另外，龍華科大管理學院建置「企業資源規劃暨雲端產學應用示範場域」、「國際市場開發專業教室」；人設學院建置「互動科技（VR／AR／MR）技術服務中心」、「文創時尚人才培育暨產學研發中心」等；期望透過產官學研通力合作，打造學生職場黃金競爭力，成為未來社會最夯人才。

葛自祥強調，龍華科大堅持特色辦學，近年持續投入資源優化師資設備及校園環境，致力推動國際化，學校攜手僑委會成立「泰國高科技人才培訓基地」；與日本別府大學、英國考文垂大學、日本福岡縣豐前市政府、韓國專門大學教育協議會簽訂MOU合作，後續將開展各項跨國教育項目，增加學校互訪、學生研修、見學及職場實習機會，提升龍華學子更具國際化視野及世界競爭力。

在國內高教環境面臨少子化、私校退場與COVID-19疫情持續衝擊等嚴峻挑戰之際，龍華科大近年持續投資校園各項軟硬體建設、發放各類激勵教師獎金年年破千萬，2021年發出包含獎勵教師推動實務教學、獎勵教師學術著作、產學合作、專利、技轉、教師指導學生參與競賽、考取證照等獎勵金，總金額近2500萬，獲獎教師多達201人，佔全校專任教師人數比例七成四以上；而2021年產學合作金額亦高達3億3千餘萬元。此外，學校校務基金規模更居全國科大前三名，財務狀況穩健，成為少子化寒冬下，少數逆勢成長、辦學績優的科技大學。