城中城大樓拆除後將興建公園，如今拆除工程進入尾聲，目前已完97％工程，預計20日完工，高雄市副市長林欽榮18日特地前往城中城原址參加祈安植福典禮。（洪浩軒攝）

城中城大樓拆除後將興建公園，如今拆除工程進入尾聲，目前已完97％工程，預計20日完工，高雄市副市長林欽榮18日特地前往城中城原址參加祈安植福典禮，他感謝里民在拆除工程期間的包涵，也向參與拆除作業的相關單位致謝。（洪浩軒攝）

高雄鹽埕區城中城大火奪走46條寶貴性命，大樓經三大技師公會聯合鑑定判定為危樓，拆除後將興建公園，如今拆除工程進入尾聲，目前已完97％工程，預計20日完工，高雄市副市長林欽榮18日特地前往城中城原址參加祈安植福典禮，並下軍令狀宣布新建公園必須於9月中旬前建置完畢。

城中城大樓去年10月因火災嚴重損毀，經土木、結構及建築師三大公會鑑定為危樓後，高市府隨即啟動大樓內部廢棄物清理及拆除作業，經過108天工期，目前拆除工程進度已達97％，剩餘的零星工項預計將於5月20日拆除完畢，並隨即啟動新建公園工程。

工務局指出，城中城大樓5、6樓為挑高減柱的商業空間，而7到11樓為無梁板特殊結構，同時也是全國首例無梁板的建築物，拆除過程，採取安全保守方式，機具站立於覆工板上執行小面積逐步拆除，避免樓板瞬間解壓後造成崩塌。此外，城中城大樓遭受火害後，表面碳化結構性能安全性降低，為避免拆除時造成非預期的危險性，施工團隊採先補強、再拆除方式，過程較繁複費時，但整體拆除進度仍比原規畫進度超前。

林欽榮表示，在施工過程中難免產生環境及噪音問題，間接造成民眾生活品質的影響，感謝里民在拆除工程期間的包涵，他也要向參與拆除作業的相關單位致謝，有他們的努力，才能達到零工安意外又進度超前的目標。接續城中城原址將執行公園開闢工程，預訂於5月27日辦理新建公園動土典禮，他也下軍令狀，要求新公園必須於9月中旬完工。

高市府工務局表示，目前將新公園以「綠活、璀璨、翻轉、新生活」四大方向規畫，營造出深具高雄鹽埕在地特色的公園，現地改建後的公園，將會有大草坪、具備水景藝術及遊戲場的寬闊空間，街角廣場的開放性設計可提高使用者對於設施的親近性，呈現開闊通透的視野，同時兼具防災救難的功能。

此外，考量基地周邊大樓林立，後續將會由都發局同步啟動府北里環境再生工程，為周遭老舊建物立面執行拉皮整建維護作業，還會將周邊道路納入公園範疇，透過整體規畫及統合性空間營造，為居民帶來高質感的居住環境新體驗，並讓鹽埕舊城區注入新活力。