北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰在18日防控記者會上表示，統計17日15時至18日15時，新增本土新冠肺炎病毒感染者49例，包含本土確診42例、與無症狀感染者7例，其中35例與近期發生的聚集性疫情有關，主要分佈在豐台區27例、房山區10例、海淀區7例。

北京市政府新聞發言人徐和建更指出，豐台區岳各莊批發市場是當前疫情處置的重中之重。要迅速展開流調溯源，深挖風險位置與風險人員，全面摸清市場商戶和從業人員，以及到訪、送貨、採購等人員並第一時間落位管控。

據中新網引述徐和建說，將對豐台區提級管控，全區非必要不出區，實行居家辦公，管好管嚴管實封（管）控區，力量要配足、工作要做細，防止疫情外溢。轄區內單位、企業嚴格落實防控措施，並加強一線防疫工作者個人防護和培訓，防止職業暴露風險。同時加強新發地農產品批發市場的防疫管理、保障市場供應。

劉曉峰也說明，截至17日24時，經市疾控中心評估，將兩地升級為中風險 另有兩地由高風險降為中風險之後，全市共有高風險地區15個，中風險地區32個。