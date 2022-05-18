蔡健雅出道25年，曾3度奪下金曲歌后殊榮，這次再以《DEPART》專輯入圍華語女歌手、製作人、作曲、作詞、年度歌曲、最佳華語專輯、年度專輯獎、最佳演唱錄音專輯獎8項大獎，成為本屆金曲獎最大贏家。她得知入圍當下「哭了，一身雞皮疙瘩。」不僅如此，蔡健雅和張惠妹是同樣握有3座歌后獎座的紀錄保持人，如今她有望搶下第4座歌后刷新金曲紀錄。

蔡健雅目前正在隔離，她表示在隔離期間得到這個消息，「不自由的靈魂又飛起來出走了！太太太感動」，她非常感謝金曲獎評審的鼓勵！「很慶幸這張在疫情期間生出來的專輯有被感受到！兩項讓自己感到很自豪： 錄音技術！年度專輯！在自我提升部分，這對我來說是個很大的鼓舞！當然其他入圍已經棒到無法形容。」

她稱讚周耀輝寫的〈Into the Wild〉，對她來說那就是神的詞，也為工作團隊入圍金曲獎感到開心，「為整張專輯參與的所有的音樂人Carla Bruni、阿雲嘎、技術和工作人員老師們鼓掌！8項提名，是每位的細胞組合起來的能量！還有恭喜所有入圍的超有才華音樂人！我們金曲獎見！」