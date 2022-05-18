2022泰國羽球公開賽，男單首輪寶島一哥周天成與印尼蘇吉亞托（Tommy Sugiarto）大戰三局，周天成在先掉一局考驗下，第2局追回一局，可惜決勝局最多落後7分，雖奮力縮小差距，仍是20比22、21比14、15比21遭到淘汰。

周天成目前世界排名第4，在BWF世界羽聯巡迴賽超級500系列泰國羽球公開賽排第4種子，首輪32強賽面對世界第32的蘇吉亞托，是兩人繼2018年韓國公開賽決賽之後、相隔4年再度對戰，首局周天成8比11進入技術暫停休息，回到場上後急起直追，曾取得20比18局末點機會，可惜沒能下，反被2014年世錦賽銅牌蘇吉亞托連下4分鎖定該局。

第2局周天成同樣在落後情況下進入技術暫停，但後半局透過15比3攻勢將戰線逼進第3局，決勝局蘇吉亞托再度佔得先機，在7分領先保險下曾被追近，仍舊穩住陣腳，收下勝利。

其他台灣選手方面，混雙李哲輝／許雅晴以兩個21比14擊敗地主泰國組合，稍晚「羽球王子」王子維，男雙李洋／王齊麟也會登場，「麟洋」更要和張課琦／柏禮維上演「寶島內戰」。