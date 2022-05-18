全國最具指標性的數位設計展2022《放視大賞》，18日起在高雄展覽館登場，共有79校、151系及多達3322件作品參賽，爭取平面、動畫、遊戲、跨領域及行動應用等類組大獎，預計頒出61座獎項，總獎金達新台幣120萬元。今年展場以時下最夯的元宇宙、區塊鏈、NFT等虛實整合概念打造，吸引不少目光關注。

《放視大賞》是經濟部工業局主辦、台灣產學策進會執行辦理的創意設計節，今年邁入第12屆，已是國內最具指標性的數位、設計領域學生創意競賽展覽，每年都吸引上千件作品參與競賽。今天活動登場，包括經濟部工業局長呂正華、高市府副秘書長王啟川及多位大專院校校長、業界貴賓均蒞臨觀展。

經濟部工業局指出，本屆《放視大賞》以「SIGN UP！放視鑄造中」為主題，象徵適逢畢業季的學生將「註冊」就業市場、「鑄造」新角色，並將元宇宙、NFT、區塊鏈等概念融入競賽、展覽、講座、國際論壇、媒合培訓規劃。此外邀集包括三頁文創辦人顏伯駿、華文創總監製葉如芬及泥巴娛樂創意長王彥凱等34位專家擔任各類組競賽評審，提供最貼近市場需求的點評，預計頒出61座獎項，總獎金達新台幣120萬元。

工業局長呂正華致詞時表示，《放視大賞》是12年前由加工處跟產策會建立，當時僅有14所學校、260多件作品參賽，今年則有79校、151系及多達3,322件作品參賽，成長逾12倍。

工業局接棒後也將《放視大賞》打造成科技、技術、設計和文化平台，讓青年學子能有展現狂野放肆創意作品的舞台，轉化成為產業界重要的動能。他強調，工業局將持續媒合千里馬遇見伯樂，推動數位產業發展。

高市府副秘書長王啟川指出，從過去網絡、數位時代，到現在的元宇宙、NFT等，數位轉型是產業必經之路。尤其近2年疫情影響，市府也加快推動數位轉型腳步，例如高雄好家載的防疫互助經濟平台就是最好範例。

高市經發局長廖泰翔特別感謝經濟部支持高雄數位內容產業發展，強調市府透過前瞻2.0經費推動「高雄市地方文化特色整合5G應用與落地計畫」，整合5G文化科技發展相關軟硬體及內容、服務等上下游產業，串起跨域創新應用產業鏈，搭配亞灣5G AIoT創新園區作為實驗場域，建構產業環境及推動標竿示範案例。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)