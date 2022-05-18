PCR採檢填手機按表「抄」課0900000000。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

PCR採檢填手機按表「抄」課0900000000，彰化縣衛生局重新製作解說看板。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局一再叮嚀，採檢PCR時，請主動更新手機號碼，以利確診者，及時收到簡訊及進行自主回報，並製作看板解說正確填寫發法，巧料竟真出現了一位天兵，不是填錯了，而是太配合政府了，按表「抄」課，就照著中央宣導解說板，直接填了0900000000，讓衛生醫療單位無法聯絡上這位「仁兄」。

彰化縣長王惠美和彰化縣衛生局長葉彥伯從幾周前，就一再在線上防疫說明會強調，採檢PCR，一旦手機號碼不正確，衛生醫療單位和醫療團隊無法聯絡，會讓疫調和就醫分流空轉，電子隔離治療單無法通知簡訊、無法發送。

彰化縣衛生局還特別按照中央的看板，製作看板、加以解說，結果昨天就有民眾出現留在醫院的手機號碼就是090000000，讓衛生醫療單位哭笑不得，「民眾真得好配合政府」。

今天葉彥伯特別再次強調，並重新製作看板，將後四碼改成××××，以利區分，再次強調，填寫的是自己的手機號碼，不是照抄。