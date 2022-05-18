桃園市八德區有名35歲王姓男子，13日確診新冠肺炎後在自家3樓居隔，18日因暈眩送醫，由妻子將其緊急送醫，但到院前已無呼吸心跳，法醫相驗後認為死因應是心臟疾病。

王男自13日起在自家3樓居家隔離，張姓妻子在18日下午2時聽到3樓傳出聲響便前往查看，發現王男坐在浴室門口，王男表示是因為暈眩跌倒，由於持續感到暈眩，張妻隨即撥打119送醫，不過張男到院前已無呼吸心跳，下午3時16分宣告搶救無效。

桃園地檢署檢察官、法醫進行相驗，認為張男死因應是心臟疾病引起，與新冠無關，家屬對此也沒有意見。