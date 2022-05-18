桃園市八德區有名35歲王姓男子，13日確診新冠肺炎後在自家3樓居隔，18日因暈眩送醫，由妻子將其緊急送醫，但到院前已無呼吸心跳，法醫相驗後認為死因應是心臟疾病。
王男自13日起在自家3樓居家隔離，張姓妻子在18日下午2時聽到3樓傳出聲響便前往查看，發現王男坐在浴室門口，王男表示是因為暈眩跌倒，由於持續感到暈眩，張妻隨即撥打119送醫，不過張男到院前已無呼吸心跳，下午3時16分宣告搶救無效。
桃園地檢署檢察官、法醫進行相驗，認為張男死因應是心臟疾病引起，與新冠無關，家屬對此也沒有意見。
桃園市八德區有名35歲王姓男子，13日確診新冠肺炎後在自家3樓居隔，18日因暈眩送醫，由妻子將其緊急送醫，但到院前已無呼吸心跳，法醫相驗後認為死因應是心臟疾病。
王男自13日起在自家3樓居家隔離，張姓妻子在18日下午2時聽到3樓傳出聲響便前往查看，發現王男坐在浴室門口，王男表示是因為暈眩跌倒，由於持續感到暈眩，張妻隨即撥打119送醫，不過張男到院前已無呼吸心跳，下午3時16分宣告搶救無效。
桃園地檢署檢察官、法醫進行相驗，認為張男死因應是心臟疾病引起，與新冠無關，家屬對此也沒有意見。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。