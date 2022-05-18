中華(2204)周三下午召開線上法說會，中華預估今年銷量目標，國內四輪銷量從先前44.6萬台下修4.4萬台，大致比去年略衰退，外銷四輪1480台，福建奔馳4萬台左右，較去年成長，目前前4月雖有落後，但全年目標有信心能達成。公司也預期，毛利率年對年會希望追回往年水準。

中華第一季營業收入72.39億元，季增12.83%、年減16.25%，營業毛利12.54億元，季增241.19%、年減13.8%，毛利率17.33%，年減1.46個百分點，營業利益5.57億元，季增264.90%、年減29.59%，營益率7.7%，年減1.46個百分點，本期營收及營業利益下滑，主因2020年底政府舊換新政策續推不明，致訂單暴增且部分位移至2021年初交車，比較基期較高；加上2022年初疫情升溫影響，造成整體市場下降所致，而面對原物料上漲及零部件短缺，但公司在穩健控管下，毛利率仍較去年同期成長。稅前淨利13.66億元，季增32.55%、年增0.78%，歸屬於母公司業主淨利13.12億元，季增36.22%、年增2.20%，創2018年第二季以來新高，基本每股盈餘2.41元，相較去年同期2.35元、去年第四季1.74元成長，年增率2.6%、季增率36.2%，並創下歷史新高紀錄。本期長期投資收益年增率及季增率均呈現成長，首季獲利成長主要係認列福建奔馳、裕隆及其它轉投資公司獲利增加挹注。公司預期，毛利率年對年會希望追回往年水準。

2022年第一季資產負債與財務比率，整體財務結構維持健康穩定，支持未來長期發展。應收帳款周轉天數下滑至27天、存貨周轉天數略增至55天、應付帳款周轉天數略降至42天、現金周轉天數大增至40天、負債比略降至14%。

中華4月營收25.29億元，年減3.51%、月增0.71%；前4月營收97.69億元，年減13.29%。主要是台灣疫情升溫，來店客較去年同期衰退，再加上缺車問題，使得致掛牌減少。

中華預估今年銷量目標，國內四輪銷量從先前44.6萬台下修4.4萬台，大致比去年略衰退，外銷四輪1480台，福建奔馳4萬台左右，較去年成長，目前前4月雖有落後，但全年目標有信心能達成，東南汽車則沒有設定年度目標。而對東南汽車認列虧損逐季縮小，中華說明，去年東南增資，中華並沒有參與，對東南持股比例下降，現階段是5.25%，因此認列損失上降低。

中華營運，穩步推進自主研發新能源商用車策略，其中全新改款菱利電動車預計2022年Q4上市，續航里程大幅提升75%，快充功能大幅減少充電時間。Toyota town ace對公司影響性？中華說明，同業投入輕型商用車對於獨占車型市場的確有影響，但公司有完整產品線，今年銷售目標都有機會順利達成，未來自主研發優勢能力都會運用在商用車之上，第四季推出電動菱利車型就是積極回應市場族群需求。而《道路交通管理處罰條例》三讀通過，將電動自行車更名為「微型電動二輪車」，須強制掛牌及投保，有利合規產品銷售，預期將有助於中華eMOVING產品的推廣。

針對中華轉投資新安東京海上承保防疫險可能之虧損，中華表示，這是整個保險業都面臨的課題，情況目前都還在變化中，也隨時與新安保持溝通及掌握狀況，目前包括新安在內的各家保險公司都持續密切關注疫情發展，並配合政府政策進行壓力測試中，以目前來說，公司預期認列之損益都還在設算當中。