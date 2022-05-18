M31(6643)今(18)日參加櫃買中心業績發表會，M31積極投入與晶圓廠先進製程的合作，且隨著全球疫情解封，持續深化與北美等業者合作，全年整體權利金預計可年增10%，且會有3奈米新案子簽約。

M31第一季營收2.48億元、季減少32%、年增加16.2%；單季稅後淨利4000萬元、季減少67.3%、年減少28.5%；每股稅後盈餘1.28元。營業利益率為9.63%，季減少29.8個百分點、年減少22.5個百分點。

M31第一季授權金占比營收85.7%、權利金占比14.3%。M31看好，隨著晶圓廠持續擴產、開發特殊製程，將有利於M31授權金動能，且在全球陸續解封下，M31看好今年海外營收將會回溫。

M31第一季營運費用維持高檔，主要是投入7奈米以下的高階製程RD研發，以創造未來的長線成長動能，3奈米、5奈米對M31的營收貢獻將會陸續浮現，總經理張原熏透露，今年會有3奈米新案子簽約，與晶圓廠的簽約金未來期望每年有20%的成長。

張原熏進一步表示，走過疫情，M31看好海外市場回溫，且晶片設計業對IP需求升溫，M31將持續和北美業者合作，包括EDA以及晶圓廠，期望在後續1~2年有更深化的關係，也拓展其他亞洲市場，也包括深耕已久的日本市場，以期降低過去兩年因為疫情對大陸市場的依賴。

展望第二季，張原熏表示，因應人才競爭，M31進行薪資調整留才，故會拉升支出，但M31追求透過支出的提升來帶動長線營收，另外，上海封城也導致實際上運作有些遞延，惟M31仍期待營收會有更顯著的成長；另外，全年則預期權利金可以年增10%。