國民黨今徵召提名張善政參選桃園市長，台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚參選連任，民進黨發言人謝佩芬今表示，民進黨縣市長的提名進度部分，選對會與工作小組仍持續進行徵詢作業中。
謝佩芬強調，由於現階段國人最關心的就是疫情的變化，因此，做好防疫工作，與國人同心度過此波疫情，是民進黨目前最優先的工作。
她說，至於民進黨縣市長的提名進度部分，選對會與工作小組仍持續進行徵詢作業中，民進黨將會推出最合適的人選，爭取選民的支持，屆時將會向國人報告與介紹。
國民黨今徵召提名張善政參選桃園市長，台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚參選連任，民進黨發言人謝佩芬今表示，民進黨縣市長的提名進度部分，選對會與工作小組仍持續進行徵詢作業中。
謝佩芬強調，由於現階段國人最關心的就是疫情的變化，因此，做好防疫工作，與國人同心度過此波疫情，是民進黨目前最優先的工作。
她說，至於民進黨縣市長的提名進度部分，選對會與工作小組仍持續進行徵詢作業中，民進黨將會推出最合適的人選，爭取選民的支持，屆時將會向國人報告與介紹。
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