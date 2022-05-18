祥碩(5269)今日舉辦USB4產品說明會，推出全球獨家、全方位、高規格主控端(ASM4242)與裝置端(ASM2464PD)控制晶片，未來只要使用祥碩的USB4晶片即可擁有高速資料、影音及電源傳輸等多項功能。

祥碩總經理林哲偉表示，USB4的規格問世後，成為了各IC設計廠商爭相研發的技術目標，根據祥碩內部的效能測試顯示，祥碩的晶片與他牌晶片效能相比，連續讀寫的速度最高可趨近於40Gb/s，且同時支援PCIe Gen4與Thunderbolt3。

這次祥碩USB4產品裝置端中包含的Power Delivery(PD)控制晶片，目前已經通過第三方專業測試機構的完整測試，並取得USB-IF協會的認證，此晶片同時是祥碩推出的首款PD控制晶片，期望未來陸續推出更多PD控制晶片的系列產品。

過去，祥碩在不同世代的USB認證中，是全台甚至是全球首家獲得認證的廠商。在技術上不斷追求創新與領先，一直是祥碩研發團隊的使命，這次的USB4產品尤其受到各方矚目，無論是主控端或是裝置端的產品，皆達到最新規格，有完整的相容性、多樣的應用端以及更快的傳輸速度，設計難度相較過去更是難上數倍。

祥碩強調，完整高階的規格、完善的相容性、高效的傳輸效能始終是祥碩追求的目標，同時也是公司的產品優勢。祥碩將持續深耕高速傳輸領域，並不斷提供最新的解決方案，帶領高速傳輸業界走向USB4的新世代。