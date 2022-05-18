國民黨主席朱立倫今突襲提名前行政院長張善政參選桃園市長，爭取黨內初選的前台北市議員羅智強透過臉書回應，自己感到驚訝、錯愕、五味雜陳，需要沉澱一段時間好好思考思考再報告，並呼籲大家不要為他難過。羅智強好友、國民黨台北市議員徐巧芯質疑，值此之際還有黨內人士在亂放話，她質疑這些人是腦袋裝糨糊還是民進黨的臥底？

羅智強今(18日)透過臉書回應，自己不想在此時故作雲淡風清，但心中真正有缺憾的不是自己的境遇，而是對一路支持的各位好朋友，愛護、不捨得他，這才是他心中最大的放不下。他強調，自己有信念，因為還有你們，他愛大家也愛台灣。

徐巧芯今在羅智強臉書留言表示，她覺得比較令人遺憾的是，黨內竟然還有人在放話，例如新聞提到「知情人士指出，朱立倫派出張善政解決桃園紛爭，這招等於是將羅智強一軍」。

徐巧芯說：「拜託好不好，國民黨應該將軍的對象是民進黨，怎麼會是羅智強？這些黨內人士是腦袋裝糨糊還是民進黨臥底啊？」她強調，現在國民黨的重點應該是趕緊整合各方，不是提名了以後裝沒事在那邊說風涼話，「但總之別人的不公平對待，不等於我們不能繼續走在堅持監督執政黨的路上！」最後，她也呼籲羅智強：「好好沉澱一下，我們等你！」