美國國務院17日稱，台灣應該被允許參加世衛大會WHA，中國要求將台灣排除在世衛大會之外，沒有道理，這也是國際社會的關切。大陸外交部發言人汪文斌今天（18日）在例行記者會回應，奉勸美方停止借WHA炒作涉台問題，並且說，過去一年，大陸批准台灣公共衛生專家44批共47人次參加世界衛生組織的技術活動。

汪文斌重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，在台灣地區參與國際組織包括世衛組織活動問題上，中方立場是一貫明確的，即必須按照一個中國原則來處理。聯大第2758號決議明確承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國的唯一合法代表。」

汪文斌表示，「世界衛生大會25.1號決議明確承認，中華人民共和國政府的代表是中國在世界衛生組織的唯一合法代表。上述兩個決議確認的一個中國原則得到了國際社會的普遍支持，是人心所向，大勢所趨，不可阻擋。」

汪文斌指出，「中國中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉，在符合一個中國原則前提下，已經對台灣地區參與全球衛生事務作出妥善安排。截至今年4月28日，中國中央政府已累計向台灣地區通報新冠肺炎疫情信息386次。過去一年，中央政府批准台灣地區公共衛生專家44批共47人次參加世界衛生組織的技術活動。台灣瞭解有關信息、參與國際抗疫的渠道是暢通的。」

汪文斌表示，美方所謂「嚴重衛生關切」的說法完全站不住腳。中方奉勸美方停止借世衛大會炒作涉台問題，任何打「台灣牌」、搞「以台制華」的圖謀，必將遭到國際社會絕大多數成員的堅決反對，注定以失敗告終。