美國總統拜登（Joe Biden）近期在推特上公開嗆聲，稱大企業的貪婪行為導致該國嚴重通貨膨脹，遭亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）反嗆聯邦政府才是罪魁禍首。「有線電視新聞網」（CNN）專家17日指出，由於通膨事實上是在大量不同原因結合下發生，兩人的無聊口水戰可說是「史上最愚蠢的戰鬥」。

根據報導，拜登13日先在推特上表示，拉低通膨的有效方案是「確定最富有的企業支付了公平的份額」，引發貝佐斯不滿，稱將公司稅與平抑通膨混為一談是「誤導」；雙方隨後還不斷反嗆，互相指責引發嚴重通膨問題的罪魁禍首是「企業的貪婪心態」或「政府刺激經濟的行為」。

CNN資深經濟記者莫羅（Allison Morrow）指出，兩人的口水戰十分無聊，因為雙方皆過度簡化通膨的原因；她認為拜登政府的經濟刺激政策確實助長了通膨問題，但亞馬遜等大企業也在收穫創紀錄利潤的同時，選擇持續漲價確保收益。

另外，通膨還與許多不同的因素有關，包括2年前新冠肺炎（COVID-19）疫情引發世界歷史性經濟停擺，供應鏈問題至今尚未完全解決；美國聯準會2020年曾大幅降息，以避免疫情引發金融危機；導致全球糧食和能源價格持續上漲的俄烏戰爭仍看不到盡頭；世界第二大經濟體中國大陸在清零政策下，大量人口活動遭限制引發的消費需求減弱與製造業停滯等。莫羅強調，解決通膨問題「不像拜登和貝佐斯所說的這麼簡單」。