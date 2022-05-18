國旅券約有6.8億元預算未用，交通部挪來補助特色團體旅遊，比照先前模式，預計用到6月底。而國內客運業因疫情運量大減，交通部長王國材指示將公路及國道客運納入特色團體旅遊包裝，交通部觀光局表示，相關規定已在修訂中，本周就能送到部裡，最快下周就能上路。

觀光局鼓勵旅行社包裝創新優質旅遊產品，並配合各部會公告的景點和場館安排行程，促進國內觀光產業發展，符合資格的業者，每團最高可申請2萬元補助，每家旅行業最多以申請15團為限，設有分公司者每一家分公司可再增加5團，組團人數15人以上、離島6人以上。

觀光局副局長林信任表示，以往特色團遊必須使用遊覽車搭配鐵路、飛機或渡輪，現在把公路和國道客運納入，鼓勵旅行業者多利用來做綜合包裝，特別現在國人旅遊習慣早出晚歸，可能需要2輛遊覽車或雙駕駛，之後可以出發點用客運、旅遊點聘當地遊覽車。

林信任說，該方案可幫助到客運業，另一方面也讓旅遊遊程有更多選項，這周就能將修改後的要點送到交通部，相信很快就能核定，最快下周上路。

林信任指出，國旅券未用完的款項，從5月開始到6月底，繼續補助特色團遊。至於交通部向行政院爭取6至8月繼續振興觀光的預算，現在還未定案，但觀光局有準備相應的規劃，等額度確定後會對外公布。