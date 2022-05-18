陳憲弘研發許多印加果加工品，除了印加果油還有濾掛式咖啡、軟膠囊、印加果凍、臉部保養品等。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

法國農產品加值協會昨天電子郵件得獎獎牌通知陳憲弘榮獲金牌。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

台南青農陳憲弘種植印加果3年多，並委託生技公司加工壓榨成印加果油，今年參加法國農產品加值協會國際油品競賽，初試啼聲便獲得金牌獎的肯定，陳憲弘說，在清一色是歐美國家得獎的榜單中，赫然出現台灣「Taiwan」字眼，很感動。

43歲的陳憲弘，過去曾種過紅龍果、絲瓜、小黃瓜等多種作物，直到3年前，偶然獲得朋友送的印加果苗，後來上網查資料，發現國內的印加果油大多自國外進口，他決定來試種看看，並產製印加果油給家人試喝，獲得不錯的回響，便決心擴大經營。

陳憲弘說，他以無農藥、無化肥的方法栽培印加果，並持續進修上課，陸續研發「台灣中海拔印加果油軟膠囊」、「台灣中海拔印加果油曲現暢凍」，因應現代人對咖啡的喜愛，還推出了濾掛式的印加果油咖啡，愛美女性也有「印加果特潤活妍精萃乳」可選擇。

法國農產品加值協會設有巧克力加工、食用油、咖啡烘焙及茶葉4項國際比賽，去年底陳憲弘以「南風國際實業社」的名義報名參加該協會的油品競賽，今年初將「台灣中海拔頂級印加果油」空運寄到法國巴黎，讓評審品嘗評比，初試啼聲就獲獎。

農業局長李建裕18日上午代表市長黃偉哲，到陳憲弘的住家貼紅榜恭喜；市府農業局說，台灣過去有參加此項國際比賽的經驗，多是在茶葉項目獲獎，因此，能夠在其他項目奪大獎，特別難能可貴。