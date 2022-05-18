台北時代寓所與Uber Eats攜手推出「Foodies On Call」宅度假住宿專案，即日起至6月27日止，可以3600元下榻台北時代寓所並獲600元Uber Eats抵用券，同時附贈可於時代寓所門市內用或外帶回客房的星巴克早餐。

台北時代寓所表示，專案住宿日期自5/20日起至6/30日，優惠適用所有房型，優惠價格含早餐、Uber Eats 抵用券，不含服務費及稅，3,600元起 。訂房請於入住前三天以官網訂房並輸入優惠折扣代碼：PRPKG3，或以電話 02-7752-1888（轉3訂房組）或寄信至 [email protected] 訂房。專案每房每日贈送價值 600元 Uber Eats 抵用券，須於有效期間內使用完畢，每人每日贈送星巴克早餐點數 315 點，須於有效期內使用完畢。住宿期間於星巴克時代寓所店享有餐點及飲品九折，不含包裝食品及商品，同時享有希爾頓榮譽客會點數與房晚累積。