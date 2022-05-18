拾金不昧優良好店家！男子在臉書分享有位年輕人在珠寶店家門口掉鈔票，他好心PO文要年輕人去隔壁派出所領取，也笑說年輕人日後可以再去找他買鑽石；不過卻有網友誤以為店家是發文控訴遭男子撿走錢，意外引發討論，不過多數網友仍認為店家是做善事順便打廣告。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳2張照片，他表示有位年輕人路過珠寶店門口掉鈔票，他已經將鈔票送去隔壁派出所，他笑說錢沒有很多，但夠年輕人去買2次沙拉，並要年輕人快去派出所領錢，以後再來找他買鑽石就好。

貼文一出，網友大讚留言表示「做個善事，順便打個廣告」、「拋磚引鑽」、「這500我能活到月底欸」、「這個時節五百可以活好幾天的」、「請問這是社會實驗嗎」、「舉頭三尺有監視器」、「求店名，拾金不昧，絕對是優良店家」。

另外也有網友看不懂原PO貼文原意，誤以為照片中男子撿走店家的鈔票，因此留言要肉搜這個人，「真的不要做壞事，丟人現眼，看誰幫肉搜這個人」，此留言也讓網友看傻，「閱讀能力是哪裡有問題」、「不是掉錢嗎？為什麼說他丟人現眼」、「亂丟錢叫作做壞事？真希望有人能每天到我家門口做壞事」、「我真的不懂你的幽默」、「可以來我家門口做壞事，沒有監視器喔」。

不過也有網友認為原PO若沒說是鈔票掉地上，照片也看不出來，「沒說真的看不出來是鈔票」。