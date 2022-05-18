矽谷創投公司大老Marc Andreessen周二（17日）表示，胡佛水壩、金門大橋等這些早期重大成就，曾令美國人引以為傲，如今政治上的否決權已讓美國失去興建大型建設的能力，還舉例加州造價昂貴的高鐵進展速度牛步化，如果放在中國大陸，高鐵早就蓋好通車了。

美國財經媒體報導，矽谷創投公司Andreessen Horowitz創辦人Marc Andreessen周二出席一場技術會議時感嘆，美國已經失去興建大型基楚建設和生產偉大產品的能力。

他列舉美國早期一些建設成就，如胡佛大壩、金門大橋和曼哈頓計畫等，並指「美國一直以生產為榮」，但近幾十年來優勢已逐漸褪色。

Andreessen認為，文化政治變革產生了否決權，即一套很多人都有能力說不的制度。他列出一些目前受阻的案例，如舊金山房市供需吃緊，卻無法建造大量新住宅；加州昂貴的高速鐵路開發步伐相當緩慢。他直言，如果在中國大陸，高鐵早就蓋好通車了。

至於最近科技股暴跌，Andreessen表示，現在就說會對矽谷初創產業產生什麼影響還言之過早。過去3年對科技業來說，是一段令人驚奇的過程，疫情非但沒有扼殺初創企業反而推動了它們的發展。他直呼，疫情大流行推升初創產業太神奇了，從沒想過會發生這種事。

現在不少投資人被股市暴跌嚇到，Andreessen說，他看到一些初創公司的融資交易停滯不前，但部分仍持續進行，似乎沒有受到影響。未來6個月內，衰退的持續時間將變得更加明朗，但目前還不知道會如何發展。