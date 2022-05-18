本周一，外交政策(Foreign Policy)的分析師傑克•德奇（Jack Detsch）發表一則推文稱，美國國防部已向烏克蘭提供3架Mi-17直升機；不久後，烏克蘭軍方表示已收到了第一架。這是美國對烏克蘭軍事和安全援助的一部分。

防衛部落格(Defense Blog)報導，美國不久前剛剛通過對烏克蘭的8億美元的軍事援助計劃，包括提供11架Mi-8、Mi-17直升機，這2型直升機原本是美國提供給阿富汗政府的，然而在去年8月，塔利班主掌阿富汗以後，支援案就片面廢止，這些直升機暫時成為美國陸軍的財產。

Mi-8直升機是產量最多的直升機，Mi-17是由它改良而來。(圖/米爾設計局)

蘇聯米爾直升機設計局的Mi-8通用運輸直升機，北約將其稱為「河馬」(Hip )，於1967年服役，具有很不錯的運輸能力，可運載22人，同時操作與維護都簡單，是世界產量最多的直升機，達到1.7萬架；1975年，米爾直升機在Mi-8的基礎上，改進引擎與增大貨艙、傳動系統推出Mi-17，北約稱為「河馬H」(Hip-H)，外觀上改變不大，但是運輸能力有所增進，同樣產量極大，達到1.3量架。

前蘇聯的攻擊直升機Mi-24雌鹿，也是基於Mi-8的基礎布局再演化的武裝型。

烏克蘭是前蘇聯共和國之一，本身就擁有Mi-8/Mi-17的生產和維修能力，因此烏克蘭取得後，可以立即投入軍事行動。