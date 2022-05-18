美國眾議院17日的UFO聽證會上，國防部官員公布戰機拍下不明球狀物體飛掠的機密畫面。

美國眾議院情報委員會17日召開半世紀以來首場「不明飛行物」（UFO）聽證會，這場聽證會的最大亮點是美國國防部再解密一支不明飛行物影片，是美軍F/A-18戰機從窗戶拍下一個球狀物體的瞬間畫面，目前五角大廈仍無法解釋畫面成因。

綜合《紐約時報》（New York Times）、英國《衛報》（The Guardian）報導，美國國防部官員17日出席眾議院情報委員會的不明飛行物聽證會，這是超過半世紀以來，美國國會首次針對無法解釋現象的軍事報告舉行聽證會。

這場聽證會的最大亮點是美國軍方新解密一支「不明空中現象」（unidentified aerial phenomena, UAP）影片，影片是去年美軍一架F/A-18戰機從窗戶拍攝到一個球狀物體在遠處快速飛掠的瞬間畫面，飛行員後續也通報目擊不明飛行物，至今五角大廈仍無法解釋這個現象。

國防部官員也播映夜試鏡拍攝到綠色發光的三角形物體在空中移動的畫面，其中一支影片是在2019年的西岸拍到的，當時令美國官員感到困惑，今年東岸又拍到類似畫面，如今官員們確認綠色三角形只是無人機。美國海軍情報局副局長布瑞（Scott W. Bray）在聽證會上表示，海軍在附近偵測到無人機，讓美軍相信這些三角形和無人機有關。

不過《衛報》評論，這場聽證會讓那些想了解為何軍方目擊多起不明飛行物的人大失所望，因為國防部官員並未在聽證會上透露太多重要資訊，反而將部分訊息留待閉門聽證才公開。美國情報部門於2021年公布重大報告，揭露美軍飛行員自2004年以來共記錄144起「不明空中現象」，但只有1起能夠解釋。

對此，主持聽證會的民主黨眾議員卡森（Andre Carson）批評國防部缺乏興趣調查無法解釋的現象。

不過布瑞解釋，部分「不明空中現象」的資訊並不容易蒐集，例如F/A-18戰機拍到的球狀物體，物體出現的時間甚至不到1秒，增加調查難度。

布瑞也提到，確實目擊愈來愈多「未經授權或身份不明的飛機或物體」，他說不明現象增加的其中一個原因是美軍使用了新的偵測系統。