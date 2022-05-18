中央防疫隔離政策放寬，民眾需要更多快篩劑因應，各界要求中央普發快篩劑聲浪不斷，雲林縣麥寮鄉長蔡長昆18日表示麥寮鄉因台塑六輕設廠，外來人口達2萬餘人，為協助鄉民加強自主防疫，已著手研擬全鄉普發快篩劑方案，將待方案出爐後送主計單位、鄉代會審議。

中央防疫隔離政策從3＋4居隔放寬到0＋7，各界要求中央普發快篩劑，以落實「以篩代隔」政策，雲林縣張麗善也呼籲中央普發快篩劑，麥寮鄉公所因財庫充足，日前即著手規畫全鄉普發快篩劑方案，羨煞其他鄉鎮市。

蔡長昆表示，目前麥寮鄉人口數約4萬8000餘名，加上六輕員工1萬餘人、六輕外包商1萬餘人，以及鄰近鄉鎮前來麥寮鄉消費民眾，每天有近10萬人進出，外來人口非常多，染疫風險相對增加，必須想辦法協助鄉民自主防疫，因此研擬全鄉普發快篩劑方案。

蔡長昆說，若以全鄉5萬人計算、每劑100元，每人發1劑要500萬元，若就一般民眾希望至少發3劑的訴求，即要1500萬元，是一筆不小的經費，雖說鄉庫每年來自六輕的房屋稅、地價稅有3、4億元，但鄉內目前實施營養午餐免費、新生兒補助3萬元等社會福利，開銷相當大，因此仍須審慎規畫。

蔡長昆指出，目前方案傾向每名鄉民普發3劑，經費不是問題，但仍須依程序，由主計單位、鄉代會審核通過，公所會盡速辦理，協助鄉民自主防疫。

麥寮鄉民認為，麥寮鄉人口不斷增加，已是雲林縣人口數第3的鄉鎮，針對外來人口眾多，且很多是來自外縣市，有必要加強防疫，普發快篩劑是現今大家最須要的防疫作為，全力支持公所盡速推動。