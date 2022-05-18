國民黨今天(18日)提名前行政院長張善政參選桃園市長，引發各界關注。前民進黨立委郭正亮認為，張善政可能是前高雄市長韓國瑜推薦的，否則若國民黨主席朱立倫一開始就有這張牌，怎麼不打出來？張善政的背景，也意味著他是被前總統馬英九和韓國瑜接受的人，朱立倫可能希望透過背後這兩股力量壓制羅智強。

郭正亮今天在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，國民黨最大問題是朱立倫再次破壞初選規則。若內部民調顯示，張善政的民調高過立委魯明哲和羅智強，張就會是沒有爭議的人選，「他有專業，人也正派，生日跟我同一天」。

郭正亮指出，突然不經程序就亮牌，不就是又回到由黨中央祕密敲定？大家好不容易弄出一個程序，最後就由民調決定，羅智強也承諾有人民調比他高就退出，「請問怎麼面對？」民進黨的初選，大家敲定程序後就不敢去動，不然就是原來那群人要同意更動，魯明哲和羅智強應該在場當場表示支持、願意，若沒有就意味著是從天上掉下來。

對於此事突然成局，郭正亮直言，「我的判斷，我也沒有證據，我認為應該是韓國瑜推薦的」，否則朱立倫有這張牌，之前怎不弄？朱之前是沒有這張牌的，才會一直繞圈子，後來輿論壓力太大，羅智強民調也不低，朱才同意有程序。

郭正亮透露，前一段時間他聽聞韓國瑜要出來，但面對勸進，韓國瑜並不想投入選舉，只好推一個人出來。而張善政的經歷也很特殊，他是韓國瑜的副總統人選，也是馬英九的行政院長，是韓、馬都接受的人，朱立倫沒有威望，而羅智強對馬英九會不好意思，會難以反對；有一些挺韓的會覺得，韓國瑜既然這樣說就算了，張善政「背後有這兩股力量支撐」。

郭正亮直言，這個招就是不要讓羅智強選，朱立倫要讓羅智強難以反對，「程序上怪怪的，就要用實質力量讓羅智強難以反抗」，因為原本的程序，羅智強很好挑戰。國民黨做得不夠漂亮，「要嘛馬英九、韓國瑜到現場，要嘛羅智強、魯明哲、呂玉玲到場」，所以就好像「原來就是你們黨中央運作出來的」。