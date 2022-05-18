台灣每年有超過60萬台手機需要維修，全虹維修主管焦富康表示，消費者送修手機時最重視的三大點為：「維修品質」、「維修費用」及「維修時效」，全虹在這三個需求上全面為消費者把關，以「高品質」、「高保障」、「高效率」來回應需求，並獲得高達95％的客戶滿意度。

遠傳電信旗下全虹企業與德誼數位作為全台前三大原廠授權維修中心，20年來專注手機售後維修服務，且所有遠傳門市皆可承攬維修服務，重複送修比例僅1％，表現業界第一，將持續堅持維修品質、保障、效率三大指標，以 100％ 維修滿意度為目標，作為原廠授權維修的強力後盾。

不論消費者手機原購買地、品牌與系統為何，全虹皆可提供維修服務，消費者可透過遍布全台遠傳門市、德誼門市與德誼維修中心送修。若有手機維修的需求，消費者可直接至遠傳官網查詢離家最近的維修收送據點，全虹甚至也提供甲地送乙地取的服務，且預計在今年底提供到府取送故障手機的服務，消費者只要到遠傳官網線上填寫維修單，就會有專人到府取送手機，讓消費者無論在何處，皆可第一時間送修及取回手機。

全虹一般維修手機的時間僅需3天，在維修期間內，消費者亦能透過遠傳官網查詢手機的維修進度。全虹也提供1小時現場快修服務，達成率高達9成。全虹也與多家保險公司串接，提供案件出險服務，消費者可至遠傳官網查詢手機保險資訊，若尚於保險時間內，可直接為消費者處理保險事宜，消費者無需先自行付費。

而為達到頂尖的維修品質，全虹導入維修檢測APP系統，全面為消費者檢測產品功能、提供檢測報告與主動告知消費者檢測結果，並由專人說明。系統化的維修程序，讓全虹重複送修比例僅有1％，為業界最低。

焦富康也提到，3C產品維修通常有兩種管道，一為原廠授權維修中心，另一種就是坊間的無授權維修店。原廠授權維修中心僅會使用原廠零件，且作業流程及收費皆有一定的規範，對消費者較有保障；坊間維修店雖價格較低，但潛在風險高，不僅品質難以控管，零件來源也無法保證，若被更換了非原廠提供的零件，消費者換機時將無法把舊手機再銷售出去，建議消費者應選擇較有保障的原廠授權維修中心，別讓自己花錢購買的產品反而因一次維修而造成損害。

選擇非原廠授權的維修店，除上述問題外，還可能會有個資外流的風險。全虹建構了完整資訊安全之防護、監控機制，並投入資源持續進行公司全員的訓練，2021年取得英國標準協會（BSI）國際資訊安全管理系統認證，維修作業全程監控，送修不用擔心個資外洩，讓消費者更放心。

全虹於每一次維修後，皆會有工程師進行維修狀況服務說明，並有維修關懷電話，確認消費者使用狀況，並進行滿意度調查，確認客戶意見與建議，快速又有保障的維修服務，也使得近20年來，消費者滿意度接近滿分，未來全虹也會持續推出更多新服務，讓消費者擁有更良好的體驗。