洪小隊長遭爆發生交通事故未留下。（翻攝靠北police）

高雄林園警分局偵查隊一名洪小隊長被爆料在今年3月期間駕駛偵防車不打方向燈突然靠路邊，導致後方機車煞車不及摔倒，沒下車查看對方情況就駕車離開，不過該事故雙方早在3月達成和解，如今又被爆料。對此，林園分局將此案函送地檢署參辦以釐清責任。

臉書社團「靠北police」昨一則貼文爆料，內容提及：「高潭市林X分局偵查隊鑑識小隊洪小隊長 在今年3-4月間，駕駛偵防車在河堤路上不打方向燈突然靠路邊，導致後方機車煞車不及摔倒，竟然沒下車查看對方情況就駕車離開，事後還不敢讓對方知道自己警職身分，現在對方知道了，林X分局該依照規定懲處了吧」。

求證林園警分局表示，該起事故是發生在今3月10日10時15分許，一位劉姓民眾電話報案指稱在大寮區河堤路2段發生交通事故，警方依規定處理。後續查出分局偵查隊洪小隊長當天駕駛偵防車前往大寮區河堤路2段，處理爆裂物銷毀作業，快抵達目的地時，打方向燈靠右慢速行駛，造成劉姓民眾於後方剎車不及，自撞右側護欄水泥磚摔倒而多處挫擦傷。

經查劉姓民眾提供的行車紀錄器，洪小隊長所駕駛的偵防車並未與民眾所騎乘的機車發生擦撞，雙方於今年3月22日在大寮分駐所達成和解，並繕製和解書；另外，劉姓民眾表示不追究任何刑、民事責任，也不提出任何告訴。

為了釐清肇責，警方於3月29日通知當事人至大寮分駐所製作肇事逃逸告訴筆錄，4月20日案卷移送偵查隊，偵查隊於5月14日再傳訊劉姓民眾複訊，有關肇責認定，林園分局依法函送地檢署參辦，以釐清責任。

警方強調，本案因雙方未碰撞，肇事原因尚未釐清，已函送地檢署參辦，等候判決結果，再據以辦理後續行政責任究處。