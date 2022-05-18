桃園垃圾量隨人口快速增加，但卻僅有1座欣榮焚化爐，去化效率不足因應，第2座焚化爐、觀音生質能中心正在試運轉。不過市議員吳宗憲痛批，試運轉冒黑煙且回饋金至今尚未公布，里民怨聲載道，第一線里長也承擔大量抱怨。市長鄭文燦回應，回饋金以大潭里優先，每噸400元計算，正式運轉前會向民眾公布詳細回饋辦法。

吳宗憲表示，觀音無論是台電增加4部機、中油設置第3接收站、建置生質能中心等，當地都很支持市府，但眼看生質能中心試運轉，甚至屢冒出黑煙，至今卻沒有相關回饋辦法，難以向里民交代，要求環保局儘速制定回饋辦法並公布。

環保局副局長陳增祥回應，不包含生質能中心，目前1年約有2.1億元的回饋金，其中欣榮焚化爐每年回饋約1.5億元，轄內掩埋場則回饋約6000多萬。生質能中心回饋金將依《桃園市垃圾處理廠場回饋金管理自治條例》，處理量以每噸400元計算，並依回饋區範圍分級計算回饋金。

鄭文燦指出，回饋範圍會以大潭里優先，由於許多地方居民希望垃圾車途經之處也能給予回饋，因此回饋範圍會擴及多個里。環保局說明，將以生質能中心煙囪為中心點計算回饋區，半徑800公尺範圍內區域為1級回饋區；半徑逾800公尺至1500公尺範圍內為2級回饋區，其中回饋金額中70％為回饋區用戶自行運用，30％作為公共設施與服務，正在進行法制作業程序中。

「生質能中心預計9月正式營運！」環保局說，生質能中心現已進入試運轉階段，規畫3大單元，包括熱處理單元、掩埋單元及厭氧消化單元。熱處理單元3月31日投料試運轉，預計5月底全量試運轉；掩埋單元預估今年6月完工；厭氧消化單元則在去年12月1日開始投料試運轉，總計處理3791.42噸。

吳宗憲另提及，希望設籍在觀音民眾到觀音國民運動中心能享有優惠。鄭文燦表示，觀音區人口約7萬人、新屋區人口約5萬人，且年輕族群較少，觀音國民運動中心腹地本就小，服務人口也少，收費應該要平價化，將請體育局評估，未來可參照內定焚化廠採取優惠措施。