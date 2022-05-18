自主疫調系統出包中央怪民眾 柯文哲批「預料中」：做不到就做不到

自主回報疫調系統常出問題，中央怪給民眾填錯居隔單，台北市長柯文哲18日炮轟，政治上還是要務實，做不到就做不到，這也是為什麼新北市一開始就說不要弄這些，實務上就是不可能。

柯文哲今午主持防疫記者會時指出，從實務上來看，今天新增8萬多人確診，要每個確診者自行上網填寫密切接觸者，恐怕不是每個人都會填、不知道有無填寫完整，或填了送到中央後面是否有黑箱。

他表示，當全台灣案例1000人時，系統可以運作，增加至8萬人時，要務實面對問題，拿不到居隔書是本來預料中的事，這也是為什麼新北市一開始就說不要弄這些，實務上就是不可能，政治上還是要務實，做不到就做不到。

北市副市長黃珊珊補充說，各縣市都碰到一樣困擾，當時填報電話、地址不對，要花很多時間更正，民眾有時候因系統關係，訊息沒有完整，常打電話去關懷電信說填了沒收到簡訊、居隔書，市府向中央反應很多次，可能系統問題或系統不友善，沒辦法完整上傳，造成第一線同仁和民眾衝突，盼中央能盡快改善系統，除了民眾要檢查，也要有防呆機制。

此外，基隆有90歲洗腎阿嬤快篩陽，在雨中苦等13小時才入院，外界質疑醫療量能是否不足，柯文哲說，開放政府、全民參與、公開透明是政治價值，北市每個醫院每天下午6時報一次病床數對全民負責，正直誠信，醫院對報出來的床位數據要負責，市府則秉持公開透明，不要說有空床但病人送去沒有病床。