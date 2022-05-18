2022巴西南卡西亞斯達福林匹克運動會（巴西聽奧）15日落幕，中華代表團帶回2金7銀8銅，團員近期也分批回國，不過國際新冠肺炎疫情仍嚴峻，有團員落地採檢陽性，即刻赴檢疫所居隔，在宜蘭憲兵指揮部檢疫所隔離的聽奧桌球銀牌得主盧仕杰，反應床太硬、熱水不熱等問題、尋求協助，教育部體育署也承諾全力聯繫幫忙。

體育署全民運動組組長呂忠仁表示，巴西聽奧中華隊代表團已有52名團員平安返國，其中10位落地採檢陽性，分別安置在新化、宜蘭及新店檢疫所，都有建立群組隨時掌握、關心代表團確診者狀況及需求，對於選手提出熱水不熱等問題，體育署同仁第一時間已聯繫指揮中心，他自己也致電檢疫所管理人員，對方承諾會在能力範圍內全力協助。

呂忠仁補充，巴西聽奧代表團還有24位在當地等待回台，都有體育署職員留下照顧選手，接下來會分三批搭機返台，分別是20日4位桌球選手、22日9位籃球選手、24日有田徑、羽球等5位選手返台，體育署會把人員名單及返國資訊轉給指揮中心，入境後落地採檢陰性者，按原計畫入住防疫旅館，落地採陽則會再拜託指揮中心能否幫助，給選手一些關懷、關心。

呂忠仁並說，對於後續還有三批教練、選手回國，會盡量聯繫指揮中心請求協助，讓為國爭光的選手可以順利度過入境隔離檢疫程序。