疫情持續延燒，雙北警察成為重災區，根據統計將近千人染疫，從警員到偵查隊長都有人被感染，值勤輪班時間不定，更難抽出時間排隊買快篩試劑。宏明建設董事長同時也是北市內湖警友會主任陳啟宏，體恤基層員警辛勞，與台北市議員李明賢特地捐贈近2500支快篩試劑給台北市政府警察局，補足快篩試劑缺口，讓第一線的員警有需要時都能隨取用。
前線警察人員肩負治安、交通與防疫工作，站在第一線接觸人群執勤，若一人染疫一次就得用掉好幾十支快篩試劑，因此用量大，常面臨缺乏不足的狀況，宏明建設董事長也是內湖警友會主任陳啟宏，長期關心警界人員福利，之前曾自掏腰包，大手筆捐贈價值50萬元的10套「防疫異地雙螢幕偵訊系統」、50台空氣清淨機、消毒防疫門噴霧、空氣消毒燈等，就是為了確保前線員警能遠離染疫的風險，好繼續堅守崗位、為民服務，這次與台北市議員李明賢再捐近2500支快篩試劑，希望能補足警界缺乏物資，讓員警無後顧之憂，對此台北市政府警察局表示相當感謝。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。