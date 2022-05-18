疫情持續延燒，雙北警察成為重災區，根據統計將近千人染疫，從警員到偵查隊長都有人被感染，值勤輪班時間不定，更難抽出時間排隊買快篩試劑。宏明建設董事長同時也是北市內湖警友會主任陳啟宏，體恤基層員警辛勞，與台北市議員李明賢特地捐贈近2500支快篩試劑給台北市政府警察局，補足快篩試劑缺口，讓第一線的員警有需要時都能隨取用。

前線警察人員肩負治安、交通與防疫工作，站在第一線接觸人群執勤，若一人染疫一次就得用掉好幾十支快篩試劑，因此用量大，常面臨缺乏不足的狀況，宏明建設董事長也是內湖警友會主任陳啟宏，長期關心警界人員福利，之前曾自掏腰包，大手筆捐贈價值50萬元的10套「防疫異地雙螢幕偵訊系統」、50台空氣清淨機、消毒防疫門噴霧、空氣消毒燈等，就是為了確保前線員警能遠離染疫的風險，好繼續堅守崗位、為民服務，這次與台北市議員李明賢再捐近2500支快篩試劑，希望能補足警界缺乏物資，讓員警無後顧之憂，對此台北市政府警察局表示相當感謝。