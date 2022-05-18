這字寫得太藝術！1名網友日前生病住院，發現院方提供的便盆上寫著大大的「公狗」2字，讓他暴怒要求更換，護理師事後才解釋其實是「公物」，他才無語傻眼；其他網友則說真的很像公狗「明明就公狗，護士黑白講」、「使用時請抬腿」，也不少人分享有趣的看錯字例子。

該網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他日前因生病住院開刀，醫院提供用來在病床上如廁的「便盆」上竟寫著大大的2字，他認為是「公狗」，氣得向醫院要求說「能不能給我人用的東西？不要寵物用的？」護理師原本來一頭霧水，直到他稱便盆上寫著公狗，護理師才說出真相。

1名網友日前生病住院，發現院方提供的便盆上寫著大大的「公狗」2字，讓他暴怒要求更換，護理師事後才解釋其實是「公物」，他才無語傻眼。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

護理師說其實該2字是「公物」，讓原PO瞬間無言；其他網友紛紛留言「不好意思，我也看成公狗」、「乍看之下真的像公狗」、「我在仁愛醫院看過，也是讓人誤會」、「使用時請抬腿」、「不許你自稱公狗」、「護士：那是公物，我：為了妳我能當公狗」、「明明就公狗，護士黑白講」。

還有網友分享其他「誤認字」的有趣例子，像是有人把「烏梅汁」看成「馬桶汁」，也有台鐵用手寫看板，將第一、第二月台的「月台」2字直接看成「胎」，笑說孕婦若懷第3胎該怎麼走？