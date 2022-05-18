國民黨今天突襲徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，民進黨立委鄭運鵬解讀是民進黨籍桃園市長鄭文燦政績太好。國民黨下午反擊，鄭有時間荒誕評論政治，不如花時間好好珍惜立委職權，幫為生活辛苦奔波的桃園市民爭取權益。

國民黨文傳會副主委林家興說，國民黨以大選規格推最強人選應戰，是對桃園市民的重視，反觀民進黨如今人選連個影子都沒有，建議鄭運鵬別再耍嘴皮，多做實事為桃園市民發聲，別愧對立委一職及桃園市第一選區選民們的託付。

林家興表示，鄭文燦治理桃園問題不斷，從防疫旅館成為疫情破口與中央互推皮球、停車場工安危機、負債6年狂增87％讓桃園市民負擔沈重，到治安惡化、都讓桃園市民怨聲載道，

林家興說，鄭運鵬身為在地立委不好好協助市民解決問題，還有心情評論選情、大秀自己的學歷背景？難道只敢評論自己土木系學長張善政，不敢檢討電機系學長鄭文燦？

林家興表示，當前的桃園市有諸多人口移入、嶄新的發展需求，更必須細膩處理鄭文燦治理多年「大撒幣」留下的建設弊病，因此才需要像張善政院長這樣一位擁有在桃園工作生活超過12年經驗、了解在地又有國際觀的科技人市長。