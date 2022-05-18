中市前年爆雙桶屍命案主嫌徐德益等涉虐殺少女、黃男，裝桶封屍遭判死刑。黃惹來殺機竟僅是為土地糾紛作證，他在2018年介紹徐給何姓友人，徐及張男等佯幫何辦土地貸款，卻將地過戶、借款、轉移詐騙海撈2690萬元，徐遭控告，認為黃證詞對己不利而下手滅口，一審依加重詐欺罪判徐2年6月、張男2年，共同追繳土地價額，可上訴。

主嫌徐德益2017年間涉嫌先虐殺蔡姓少女，2019年間再涉槍斃土地糾紛案的黃姓證人，台中地方法院今年在4月審結，以徐涉主導虐殺2人，並將遺體塞進塑膠桶灌水泥封屍，手法慘無人道，依2個殺人罪判處死刑，褫奪公權終身。黃慘遭毒手則是因涉彰化1起土地糾紛案，徐對不利他的證人滅口。

判決書指出，徐在2018年間從事放款，招攬林宥廷、張承倫等人在手下工作，透過黃秋淵認識何男，徐、林男等人佯稱要幫何父向銀行辦土地抵押貸款，何男不疑將何父的印鑑證明、印鑑章及存摺等透過黃男交給徐等人。

徐等急缺錢花用，看不上代辦紅包佣金，涉嫌在2018年11月間擅自偽造何父簽立買賣轉移契約書，以買賣方式到彰化地政事務所，將該筆土地及土地建築改良物都移轉給同夥張男名下，還拿去銀行抵押借款、再轉移登記給他人，共詐騙2690萬元，何家父子察覺遭詐騙而提告。

2019年5月間，徐男與黃男出庭說明案情經過，徐男認為黃男證詞恐對自己不利，夥同手下謀議將他殺害，同年6月5日開庭後，尾隨攔住黃，佯稱何男找他商談騙他上車，強押到太平區1處狗場，先施打高劑量毒品後，再持槍近距離朝他頭部槍擊致死。

徐男到案矢口否認涉案，辯稱是黃男透過林男辦理該土地貸款，但後來並未送件，他未參與偽造文書將土地過戶，也沒分到錢；張男坦承將土地過戶到自己名下、再辦抵押，但他沒分到利益。

一審法官審酌徐男及張男使用詐術使人交付財物，佯處理土地貸款卻共同偽造文書詐騙房地，依加重詐欺取財罪各判兩人徒刑2年6月、2年，並共同追繳土地價額。