延宕多時的《礦業法》修法草案，行政院會明天討論後將通過，兌現立法院本會期結束前提出修法的承諾。此次修法刪除「霸王條款」、強化環境保護，要求業者一次性補辦環評、尊重原住民族權益、落實資訊公開並保障公民參與、加強礦業管理及開採量管制及新增回饋機制。

經濟部今年2月預告《礦業法》修法草案，針對環保與原住民族權益等議題溝通，跨部會取得共識後提出草案，此次修法共有6大重點。

此次修法刪除「霸王條款」，現行業者礦場如遭新設禁止區公設縮減範圍，政府要補償業者損失，以及如果土地所有權人不給租約，業者可以提起訴訟，在此期間可先交一筆「提存價金」，繼續採礦。新法篩刪除31條的補償，及47條的提存補償得先行使用土地規定。

針對未曾辦理環境影響評估且對環境有相當影響的礦場，要求礦業權者一次性辦理環境影響評估，未辦理、未通過或未依審查結論辦理者，最重將廢止礦業用地；並增訂環境維護計畫及礦場關閉計畫。

原住民族權益保障部分，若礦場位於原住民族土地或部落及其周邊的公有土地，新申請礦業用地時，應辦理諮商同意；既有礦業用地若未曾辦理原民諮商同意者，一律要求一次性辦理諮商同意。

受理礦業申請案階段，增加居民參與機制，同時加強礦業管理及開場量管制；另外，新增提撥礦產權利金的一部分，回饋受礦業開發影響的居民。

據悉，目前全台144個礦業權，有70個礦業權展延申請中，88個位於原住民族土地上。未來新法通過後，現有礦業開採都需配合調整。詳細修法版本內容，行政院明天將於例行會後記者會說明。