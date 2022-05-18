疫情延燒，國中小要不要停課？嘉義市教育處長林立生表示，未來6周課程與暑期活動，彈性授權各校，採取最有利親師生的作法辦理，暑假的校內營隊也授權學校與家長會，依學校特性自行決策實體或彈性方式進行。
林立生說，各校會針對弱勢及情況特殊學生進行遠距學習的設備需求進行調查，提前發放數位學習載具，若有不足，教育處會協助，讓師生能遠距上課。
林立生說，暑假期間的各項育樂營隊，教育處會推動線上、實體務實並行，提供教材包，校內營隊也授權學校與家長會，依學校特性自行決策實體或彈性方式進行。
疫情延燒，國中小要不要停課？嘉義市教育處長林立生表示，未來6周課程與暑期活動，彈性授權各校，採取最有利親師生的作法辦理，暑假的校內營隊也授權學校與家長會，依學校特性自行決策實體或彈性方式進行。
林立生說，各校會針對弱勢及情況特殊學生進行遠距學習的設備需求進行調查，提前發放數位學習載具，若有不足，教育處會協助，讓師生能遠距上課。
林立生說，暑假期間的各項育樂營隊，教育處會推動線上、實體務實並行，提供教材包，校內營隊也授權學校與家長會，依學校特性自行決策實體或彈性方式進行。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。