疫情延燒，國中小要不要停課？嘉義市教育處長林立生表示，未來6周課程與暑期活動，彈性授權各校，採取最有利親師生的作法辦理，暑假的校內營隊也授權學校與家長會，依學校特性自行決策實體或彈性方式進行。

林立生說，各校會針對弱勢及情況特殊學生進行遠距學習的設備需求進行調查，提前發放數位學習載具，若有不足，教育處會協助，讓師生能遠距上課。

林立生說，暑假期間的各項育樂營隊，教育處會推動線上、實體務實並行，提供教材包，校內營隊也授權學校與家長會，依學校特性自行決策實體或彈性方式進行。