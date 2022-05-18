花蓮慈濟大學和烏克蘭的馬里烏波爾州立大學、烏克蘭天主教大學線上簽訂合作備忘錄，提供線上教學，師生交流，研究合作以及學生短期研修等，在艱難時刻減緩高等教育所受的影響。（慈濟大學提供／羅亦晽花蓮傳真）

俄烏戰爭開打迄今將邁入3個月，戰火連綿讓不少烏克蘭人的課業被迫中斷，花蓮慈濟大學和當地馬里烏波爾州立大學、烏克蘭天主教大學線上簽訂合作備忘錄，提供線上教學，師生交流，研究合作以及學生短期研修等，盼能在最艱難的時刻，減緩高等教育受到的影響。

慈濟大學指出，烏克蘭國民教育程度普遍很高，國內有超過1000所大學，卻有很多學校因戰爭損毀，雖環境艱困，但不少學校仍試圖維持運作，其中馬里烏波爾州立大學校內建築幾乎全毀，2成師生因為戰爭傷亡，校長Mykola Trofymenko與老師已逃到基輔，期待能在該處復校。而烏克蘭天主教大學自戰爭以來，全體教職員生幾乎投入志工行列，幫助境內流離失所的民眾，成人民和軍隊的庇護所。

合作備忘錄簽約儀式日前在慈濟基金會教育志業執行長王本榮見證下，由慈濟大學校長劉怡均在線上與馬里烏波爾州立大學和烏克蘭天主教大學簽約，並送上烏克蘭國花向日葵，祝福和平早日到來。

劉表示，經合作備忘錄的簽定，慈濟大學將盡全力支持，透過天空學院進行線上教學、接待來訪學者及學生，進行研究合作等事宜；2校校長則感謝慈濟大學的幫助，共同確保教育、追求知識。

此外，慈濟大學上月29日亦舉辦烏克蘭募款音樂會，成立「陽光向日葵-難民學生扶助專案」，提供30位烏克蘭學生和學者來台，截至本月17日止，已有3位學生抵台，隔離結束後將直接在校內華語中心上課，預計9月研讀慈大學位班。