為不讓醫療崩盤，傳出有護理師不願快篩，衛福部長陳時中稱這講法正確但沒有證實，如果沒篩就沒有確診，所以就不會有這種情形。台北市長柯文哲18日指出，撐住醫療最後一線，台灣可以平平安安度過，衝過這一關，台灣就解封了，只是這一關要拉長多久不知道。

柯文哲今主持防疫記者會時表示，撐住醫療最後一線，台灣可以平平安安度過，衝過這一關，台灣就解封了，只是這一關要拉長多久不知道。

他強調，完全不防護，病例增加曲線衝上去、衝下來，1個月就過關了，看捷運運量就知道台灣人還是很小心，預期大家不管的話，1個月就解封了，小心會拉久一點，不曉得拉多久。

柯文哲分析，北市中重症人數每天住院200人，維持1個月、2個月、2個多月？沒辦法預測，現在雖然餐廳生意不好，但社會勉強可往前運作，看到其他國家慘狀，現在台灣還OK，熬過去、撐過去台灣就解封了，大家咬緊牙關繼續努力。