「最美性學博士」許藍方2020年因疑似介入醫師學長康鈞尉的婚姻當小三，遭同為醫師的康妻劉友臻提告求償300萬元。台北地院18日傳訊許藍方本人出庭，就調解條件表示意見，但據悉最後依然破局，且許女開庭前還向娛樂新聞記者透露自己將親自出庭，庭訊後卻一路打電話裝忙上車離去，讓在場媒體一頭霧水。

2021年劉友臻掌握康、許兩人間露骨對話紀錄提告，康男也向妻子坦承與許女曖昧，但許女對此始終否認。先前開庭時，許女考量一旦賠錢，無論金額多寡，都會被外界認定當了小三，且劉女要求的條件包括許女公開承認，更被許女一口回絕。

18日在法庭上，因相關證物有許女與康男間的鹹濕對話及清涼照，庭訊採不公開審理。據了解，法官依然力勸雙方和解，但由於許女不接受劉女調解條件，雙方歷經2小時40分鐘的庭訊，依然沒有交集而破局。為此，法官除希望雙方律師促成調解外，也花了不少時間釐清許、康兩人互動情形。