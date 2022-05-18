港姐出身的港星郭羡妮，曾是無線台當家花旦，卻因有「師奶殺手」稱號的陶大宇傳出婚外情，導致形象崩壞，事業跌入谷底，2011年低調嫁給大陸武術指導朱少傑、育有一女後，就淡出幕前，近幾年才復出，近日她時隔11年，再次與男星馬浚偉合作，兩人凍齡模樣立刻引起關注。

郭羡妮2011年和馬浚偉就在電視劇《隔離7日情》合作過，這次在電視電影《我們的開學禮》二次合作，她也在IG曬出兩人合照，網友見狀也被勾起滿滿回憶，「好凍齡呀」、「沒變，兩位還是年輕的帥哥美女」、「同11年前一樣零變化。」

郭羡妮11年後再與馬浚偉合作，凍齡模樣引熱議。(圖／翻攝自東網)

中英混血的郭羡妮，是繼李嘉欣之後，同時拿下香港小姐與國際華裔小姐雙冠軍，讓她出道後就受到力捧，首部電視劇就是在《尋秦記》飾演兩大女主角之一的琴清，是演藝圈公認的大美女。

不過2007年郭羡妮爆出介入已婚陶大宇婚姻，導致男方與妻子黃慧寶7年婚破局，隔年又捲入「電視台四大蕩花（豪放女）」傳聞，讓她形象和事業跌入谷底。

郭羡妮2011年低調嫁給大陸武術指導朱少傑，婚後產下1女，而外界對於她不是嫁給富商頗有微詞，但她不以為意，表示她就是愛丈夫的單純，她只想要平凡戀愛，對方只要愛她就足夠了，而從她社群的PO文看來，她婚後生活看得出相當幸福甜蜜。