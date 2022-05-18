蓋頓馬塔拉佐（左起）、瑪雅霍克、莎蒂辛克、喬奇瑞回歸演出《怪奇物語4》。（Netflix提供）

Netflix人氣影集《怪奇物語》第4季即將上線，描述第3季結尾「星城之役」半年後的故事，近日演員群出席亞太線上記者會，「威爾」諾亞許納普忍不住直呼：「才看前2集，瘋狂程度就讓我大為震撼，有些部分真的要把我嚇死，絕對是比之前更黑暗、更可怕。」「蘿萍」瑪雅霍克也表示「整體的主線暗黑許多，但是角色之間的關係和火花也多出許多。」

主演群們年齡相仿，戲裡戲外都擁有好感情，眾人皆表示拍攝過程很享受，「強納森」查理希頓說：「跟同齡的人工作，每一季一起追趕跑跳碰，共同經歷這一切，理解其中苦樂，真的很有幫助。」並表示這季愛德華多佛朗哥、約瑟夫奎恩的加入，也為劇組帶來了新風格，「麥克絲」莎蒂辛克也透露，因疫情停拍近半年的那段時間，他們也一直都有保持聯繫，私下都會聊天，「可以回來工作我們都很開心」。

演了4季手足的查理希頓跟諾亞許納普，戲外也像真的兄弟，查理說：「第一次對戲時，因為他還很小，看著他長大，心裡會有保護弟弟的感覺。也會想要在下戲的時候教他玩遊戲，我記得花很多時間教他玩新的撲克牌遊戲。」更大讚對方超專業，有次他從監控螢幕上諾亞拍戲，「光是旁邊看我就哭出來了，就像是被他感動。然後他下戲走過來，若無其事跟我說『哈囉你好嗎』」諾亞也表示：「他是個很棒的大哥模範，下戲時我也非常崇拜他，跟他一起拍戲很開心」。

而一起從十幾歲演到成年，看著彼此在螢幕中長大，「達斯汀」蓋頓馬塔拉佐笑喊：「現在看以前我們小時後拍的畫面，覺得很酷，看著一整票人都隨著節目長大，難以置信啊。」但透露自己沒有很喜歡看以前的影片或專訪，「太難為情，整個都坐立難安，還是別看好了」。第2季加入班底、年紀稍長的莎蒂辛克則說：「真的很瘋狂，尤其是男生們都還很小！但很會演，從小就很有天份，看著會覺得驚呆。」

另外，上一季加入的瑪雅霍克，這季將與「南西」娜塔莉亞戴爾組隊查案，提到與恐怖片傳奇演員—《半夜鬼上床》勞勃英格朗的對手戲，瑪雅大讚「他相當投入、注意細節，完全跟角色融為一體，且獨白非常精彩。我喜歡看他表演，就像是貨真價實的靈感泉源」，希望自己隨著年紀增長也能像對方一樣專業。《怪奇物語4》分為2輯，分別於5月27日和7月1日上線。