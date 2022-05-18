義守大學等5校在今年疫情爆發前舉辦「南台灣生醫廊帶前瞻與機會高峰論壇暨創新技術發表會」，其中，義守大學智慧科技學院資訊工程學系教授歐陽振森與電機工程學系教授吳榮慶將注意力不集中併過動症偵測技術融入智慧型手錶，提供量化分析數據輔助醫師做精準醫療決策，將可大幅提升患者的診斷率與治癒率。

這場發表會由義守大學、中山大學、高雄醫學大學、高雄大學及屏東科技大學等5所學校，共10組研發團隊參與創新技術發表，其中，義大醫學院教授劉麗芬、智慧科技學院教授歐陽振森各自發表兩項技術，皆獲得國家新創獎肯定，引起業界高度關注。

以「以智慧型手錶診斷注意力不集中併過動症」而言，這是透過市面上的智慧型手錶搭載所研發的偵測技術軟體，供學齡兒童穿戴，在日常生活中就能感測並分析注意力不集中併過動症風險，並輔助醫師為患者做精準且客觀的診斷及治療。

歐陽振森說，一般診斷患者是否罹患注意力不集中併過動症主要透過較易受主觀性影響的量表與臨床觀察，透過此穿戴裝置，可以更客觀地去評量患者有無明顯動作，幫助醫師研判病情。

目前國內兒童及青少年的注意力不集中併過動症盛行率約5至10％，希望藉此技術讓患者早日被診斷並接受治療，進而改善其身心發展、學習成果與人際關係。

義守大學穿戴裝置注意力不集中併過動症治療智慧型手表