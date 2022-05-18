隨著3C產品的興盛，手機不離身、追劇成為你我日常。當長時間盯著螢幕，眨眼頻率就會減少，此時雙眼乾澀情況由之而生。但乾眼症不一定只會出現「眼睛乾澀」的症狀，常見的還有視力模糊、異物感、畏光甚至疼痛，因此平日保養與及時就醫很重要。

乾眼症大致分為兩種，分別是缺水型乾眼，約佔50.3%；蒸發型缺油型乾眼則佔86%，有些人則是缺水又缺油，而不同類型的治療方式也有所不同，當發現有明顯症狀時，下一步就需要透過儀器檢查，從源頭改善問題。

乾眼症除了有眼睛乾澀問題之外，還有異物感、燒灼感、眼睛酸癢、黏膩感、畏光及眨眼瞬間視力模糊等等，並且在裝有空調、暖氣等會加速蒸發淚液的環境下更加明顯。此外，乾眼症也有流眼淚的症狀，因為有些乾眼患者有「假性溢淚現象」，主要原因是基礎淚水分泌不足，而刺激淚腺引起的反射性淚水，所以無緣無故流淚就該注意了。

因此，乾眼症患者及時治療很重要，若未積極處理，恐造成角膜脫皮、結膜鬆弛、潰瘍及穿孔。以下有7種乾眼症常見族群，包含3C產品使用過度、長期待在乾燥環境、長期使用隱形眼鏡、自體免疫疾病與服用藥物、飲食不均衡、動過眼睛手術及淚腺退化，若是你有這些危險因子，眨眼習慣可作為日常保養。

其實，日常習慣與眼睛保養有密切關係，民眾可以透過眨眼練習緩解乾眼症的症狀。首先，閉上眼睛默數2秒鐘，延長上下眼瞼接觸的時間，張開後再緊閉2秒，簡單的眨眼動作可控制閉眼的肌肉，以及發展神經傳導途徑。其他日常保養為均衡飲食、補充水份、血糖血壓控制、適當使用眼藥水、良好的隱形眼鏡使用習慣、避免汙染環境刺激。

罹患乾眼症未積極治療恐影響視力，嚴重甚至會造成角膜潰瘍或穿孔，因此養成良好的用眼習慣及每日做好眼睛保養很重要，如此才能繼續用靈魂之窗探索世界的美好。