第33屆金曲獎18日公布入圍名單，其中「特別貢獻獎」頒發給邱晨及陳復明兩人。文化部影視局長徐宜君表示，邱晨先生雖然很遺憾已在3月份的時候過世，但是他畢生都在從事音樂創作，特別是用音樂述說台灣的故事，對台灣文化貢獻良多；陳復明長期耕耘華語音樂，也是眾多巨星的推手，對華語音樂的百花齊放有非常大的功勞，所以想透過特別貢獻獎向他們兩位致敬。

邱晨曾創作〈小茉莉〉、〈風告訴我〉、〈相思〉等民歌，1981年與金智娟組成「丘丘合唱團」，推出《就在今夜》專輯，敲開華人世界搖滾大門；1987年《特富野》專輯刻劃原住民族困境，樹立「報導音樂」里程碑；1990年代後致力母語創作，完成客家音樂作品系列，無私奉獻家鄉東勢。

陳復明長年投入流行音樂製作、統籌，1982年組成「印象合唱團」，是臺灣創作樂團的先驅；1985年成立可登唱片，出版鄭怡、伍思凱、黃大煒、黃小琥、鄭智化等歌手作品；之後加入豐華唱片，統籌策劃張惠妹、張雨生、歐陽菲菲、蘇芮、張清芳等歌手代表作，打造華語音樂黃金盛世。