嘉義縣政府環保局近來裝設「AI智能煙霧探測制高點監控系統」在制高點拍攝並結合AI可自動辨識空汙，再經由系統通報給相關人員，即時前往稽查，順利解決過去空汙檢舉難以舉證的問題，目前分別在鹿草焚化爐及民雄工業區各裝設1組，未來將是維護嘉義縣空氣品質的利器。

翁章梁今天登上120公尺高的鹿草焚化爐煙囪頂端，了解建置在全國最高點的AI智能煙霧探測系統運作情形，環保局長張根穆表示，這套科技系統可以24小時、360度監測、自動辨識7-10公里範圍內不明的空汙來源，是科技執法的典範案例，大幅提升稽查績效。

根據統計，嘉義縣歷年空氣汙染的公害陳情案件，露天燃燒約占32％。環保局2016在鹿草焚化廠煙囪頂裝設監視攝影系統，掌握轄內露天燃燒等空汙行為，稽查員每天查看監控畫面，礙於露天燃燒事件多屬時間短、規模小事件，無法即時查獲及蒐證。

張根穆指出，今年監測設備再升級，與雲林科技大學合作，將制高點監視器升級為「AI智能煙霧辨識主動式通報系統」，透過AI智能辨識偵測煙霧發生時間和地點，及時告警、傳訊通知稽查員第一時間前往處理，降低燃燒產生的空氣汙染物擴散，也讓汙染行為無所遁形。

翁章梁指出，嘉義縣在120公尺高的焚化爐煙囪頂引進科技結合AI辨識的做法，可以讓環保局有效、迅速、即時監控及處理空污事件，為了讓鄉親有更清新的空氣、環境和生活品質，呼籲鄉親和企業一起努力，不要違法露天燃燒，因為在天眼的監控下，非法行為將無所遁形。